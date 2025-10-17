Visite du père Noël

Montcombroux-les-Mines Allier

Arrivée du père Noël prévue à partir de 15 heures ; distribution de papillotes dans les rues de la commune, tout au long de son trajet.

Montcombroux-les-Mines 03130 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 99 42 96

English :

Santa Claus is due to arrive at 3 p.m., and will be handing out baubles in the streets of the town along the way.

German :

Der Weihnachtsmann kommt um 15 Uhr an und verteilt auf seinem Weg Papilloten in den Straßen der Gemeinde.

Italiano :

Babbo Natale arriverà alle 15.00 e distribuirà caramelle per le strade della città.

Espanol :

La llegada de Papá Noel está prevista a las 15.00 horas y repartirá caramelos por las calles de la ciudad a lo largo del recorrido.

