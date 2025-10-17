Visite du père Noël Montcombroux-les-Mines
Visite du père Noël Montcombroux-les-Mines dimanche 14 décembre 2025.
Visite du père Noël
Montcombroux-les-Mines Allier
Tarif : – –
Date : 2025-12-14
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
Arrivée du père Noël prévue à partir de 15 heures ; distribution de papillotes dans les rues de la commune, tout au long de son trajet.
Montcombroux-les-Mines 03130 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 99 42 96
English :
Santa Claus is due to arrive at 3 p.m., and will be handing out baubles in the streets of the town along the way.
German :
Der Weihnachtsmann kommt um 15 Uhr an und verteilt auf seinem Weg Papilloten in den Straßen der Gemeinde.
Italiano :
Babbo Natale arriverà alle 15.00 e distribuirà caramelle per le strade della città.
Espanol :
La llegada de Papá Noel está prevista a las 15.00 horas y repartirá caramelos por las calles de la ciudad a lo largo del recorrido.
L’événement Visite du père Noël Montcombroux-les-Mines a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire