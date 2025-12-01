Visite du Père Noël Saint-Germain-en-Coglès
Visite du Père Noël Saint-Germain-en-Coglès dimanche 21 décembre 2025.
Visite du Père Noël
Place Chateaubriand Saint-Germain-en-Coglès Ille-et-Vilaine
Début : 2025-12-21 10:30:00
fin : 2025-12-21 13:00:00
2025-12-21
Il arrive !… Le Père Noël !
Avec lui, les enfants pourront prendre des photos, faire une promenade en calèche au Pays du Père Noël.
Jeux en bois et ateliers créatifs de Noël .
Café, thé, vin chaud et gâteaux au chalet du Père Noël.
Buvette, galettes-saucisses, huitres à déguster sur place ou à emporter. .
Place Chateaubriand Saint-Germain-en-Coglès 35133 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 95 43 99
