Visite du Père Noël

Saint-Germain-en-Coglès

Début : 2025-12-21 10:30:00

fin : 2025-12-21 13:00:00

2025-12-21

Il arrive !… Le Père Noël !

Avec lui, les enfants pourront prendre des photos, faire une promenade en calèche au Pays du Père Noël.

Jeux en bois et ateliers créatifs de Noël .

Café, thé, vin chaud et gâteaux au chalet du Père Noël.

Buvette, galettes-saucisses, huitres à déguster sur place ou à emporter. .

Place Chateaubriand Saint-Germain-en-Coglès 35133 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 95 43 99

