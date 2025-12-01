Visite du Père Noël sur les pistes 25/12/2025 PIAU ENGALY Aragnouet

Visite du Père Noël sur les pistes 25/12/2025

PIAU ENGALY Centre Commercial Aragnouet Hautes-Pyrénées

Le Père Noël invite petits et grands à une descente féérique sur les pistes à bord de son traîneau magique! Rejoignez-le pour l’accompagner jusqu’au bas des pistes!

Des surprises vous attendent!

Animation modulable en fonction des conditions météo

PIAU ENGALY Centre Commercial Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 61 69 infos@piau-engaly.com

English :

Santa Claus invites young and old to a magical ride down the slopes in his magical sleigh! Join him as he makes his way down the slopes!

Surprises await you!

Activities may vary according to weather conditions

German :

Der Weihnachtsmann lädt Kinder und Erwachsene zu einer zauberhaften Pistenfahrt auf seinem magischen Schlitten ein! Begleiten Sie ihn bis zum Ende der Piste!

Es warten viele Überraschungen auf Sie!

Die Veranstaltung kann je nach Wetterbedingungen angepasst werden

Italiano :

Babbo Natale invita grandi e piccini a una magica discesa sulle piste a bordo della sua magica slitta! Unisciti a lui mentre scende lungo le piste!

Le sorprese vi aspettano!

Questo evento può essere adattato alle condizioni meteorologiche

Espanol :

Papá Noel invita a pequeños y mayores a un mágico paseo por las pistas en su trineo mágico Acompáñale en su descenso por las pistas

Te esperan un montón de sorpresas

Este evento puede adaptarse a las condiciones meteorológicas

