Visite du phare de Chassiron Phare de Chassiron Saint-Denis-d’Oléron

Visite du phare de Chassiron 19 – 21 septembre

Profitez d’un tarif préférentiel pour visiter l’emblématique phare de Chassiron, perché à la pointe nord de l’île d’Oléron. Montez à son sommet pour admirer une vue spectaculaire sur l’océan et découvrez son musée.

Le jardin du phare est en accès libre : une belle promenade au cœur d’un paysage unique entre terre et mer.

Construit entre 1834 et 1836 sous la conduite de l'ingénieur Lescure Bellerive, le phare a remplacé une tour mise en service en 1685 pour assurer la signalisation de cette passe dangereuse, commandant l'entrée de l'arsenal de Rochefort.

Sa mise en service est effective en 1836 avec une lampe à huile et appareil lenticulaire pour feu fixe de premier ordre.

Une rotonde à la base sert de logement aux gardiens, indépendante de la tour.

Le fût abrite un escalier de 224 marches, une pièce de stockage et une chambre de veille.

La lanterne, avec son paratonnerre, s’élève à 50 mètres au-dessus des hautes mers et 43 mètres au-dessus du sol.

Peinte en blanc au départ, la tour a été dotée de trois bandes noires en 1936.

Dès l’origine, Chassiron a été doté des dernières technologies en matière d’éclairage. Le premier système se compose d’une lampe à huile végétale (colza) de six mèches avec une pompe et fonctionnant comme une horloge. Un régulateur à ailette permet l’alimentation en huile.

En 1891, il est l’un des premiers phares à être équipé avec des lentilles à échelons dites de Fresnel. En 1895, une usine à gaz d’huile est installée au pied du phare. L’incandescence du gaz d’huile dans un manchon y est testée. De 1902 à 1905, à titre expérimental, la lampe du phare utilise le gaz d’acétylène qui a pu être stocké sans risque d’explosion à partir de 1899 grâce à l’utilisation d’une matière poreuse garnissant les citernes.

En 1930, un système d’éclairage par ampoule électrique de 24000 watts est mis en place. Des transformateurs sont installés dans l’ancienne usine à gaz d’huile.

Visite du phare de Chassiron et de son musée – à tarif préférentiel !

