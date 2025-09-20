Visite du Phare de la Caravelle Phare de la Caravelle La Trinité

Visite du Phare de la Caravelle 20 et 21 septembre Phare de la Caravelle Martinique

Visites en petits groupes de 6 personnes maximum, toutes les 15 minutes entre 10h et 15h. L’accès au phare se fait uniquement par un sentier d’environ 30 minutes de marche : prévoyez de bonnes chaussures et de l’eau, car la montée peut être sportive.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T16:15:00

Fin : 2025-09-21T20:45:00 – 2025-09-21T21:00:00

Venez découvrir l’univers fascinant d’un phare en activité à travers une visite guidée intimiste. En petits groupes de 6 personnes maximum, vous serez accueillis toutes les 15 minutes pour explorer l’intérieur du bâtiment et gravir ses marches jusqu’au sommet. De là, un panorama exceptionnel s’ouvrira sur la presqu’île et l’océan. La visite sera l’occasion de mieux comprendre le rôle du phare dans la navigation, son histoire et son environnement naturel.

L’accès se fait uniquement à pied : comptez environ 30 minutes de marche sur un sentier agréable avant d’atteindre le site.

Phare de la Caravelle Côte Est extrémité presqu’île de la Caravelle LA TRINITE La Trinité 97220 Martinique Martinique 05 96 72 80 81 [{« type »: « email », « value »: « elora.nadeau@mer.gouv.fr »}]

Direction de la mer de Martinique