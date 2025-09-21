Visite du Phénix Le phénix Valenciennes

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Le Phénix célèbre les Journées Européennes du Matrimoine et du Patrimoine

Visite architecturale, coulisses du théâtre, parcours jeune public… ou une écoute immersive sur le parvis avec Le bruit de l’air. Les JEMP révèlent des facettes inédites du Phénix et de Valenciennes.

Le phénix Boulevard Henri Harpignies, 59300 Valenciennes, France Valenciennes 59300 Faubourg de Paris Nord Hauts-de-France Construit en 1998 et conçus par les architectes Emmanuel Blamont et Lou Caroso Neiva, anciens associés de Jean Nouvel, le phénix est l'un des équipements culturels les plus remarquables entre Paris et Bruxelles. Il fait partie du paysage patrimonial de Valenciennes aux côtés d'édifices historiques comme l'église Saint-Géry ou la sous-préfecture. Le Phénix est équipé d'un grand théâtre de 760 places, un studio de 177 places et de plusieurs espaces de répétitions. Bus : arrêt Harpignies

le phenix