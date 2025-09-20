Visite du pigeonnier de Latingy Pigeonnier de Latingy Mardié

Visite du pigeonnier de Latingy Samedi 20 septembre

Début : 2025-09-20T10:+ – 2025-09-20T12:+

Fin : 2025-09-20T14:30:00+ – 2025-09-20T17:30:00+

Le pigeonnier de Latingy est un bel édifice datant probablement du début du XVIe (succedant à un pigeonnier plus ancien). Il a été restauré en 2006. Il présente toutes les caractéristiques architecturales d’un pigeonnier seigneurial de l’Ancien régime, bâtiment à la fois fonctionnel (aménagements pour maximiser l’exploitation et la « rentabilité » de l’élevage de pigeons) et de prestige (il signale le statut du signeur du lieu – ici les familles Anjorrant, Courtin de Rozay puis Miromesnil).

Pigeonnier de Latingy rue du Bois Minet 45430 Mardié Mardié 45430 Loiret Centre-Val de Loire Pigeonnier du XVIe, entièrement restauré, dans l’ancienne basse-cour du château de Latingy.

Jacques THOMAS