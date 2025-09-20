Visite du pigeonnier et four à pain 2 impasse Château Gaillard 85150 LE GIROUARD Le Girouard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Visite libre ou guidée du pigeonnier et four à pain. Le pigeonnier était destiné à loger et à élever de petits animaux de la ferme (poules, cochons…) au service de la paroisse. Ce bâtiment daterait des années 1860. Le four à pain servait à cuire le pain. Le bâtiment a été restauré ces dernières années.

– Exposition « Le patrimoine architectural » : Jean-Claude et Madeleine Chauvet, ont puisé dans la réserve des innombrables objets de leur collection pour nous plonger dans les métiers d’artisanat d’art et du bâtiment. Mise en avant des archives sur l’origine et l’histoire des bâtiments de la commune.

– animation autour du four à pain : cuisson et vente de gâches

2 impasse Château Gaillard 85150 LE GIROUARD Le Girouard 85150 Vendée Pays de la Loire 02 51 46 61 56 https://www.legirouard.fr Parkings à proximité

© Mairie du Girouard