Visite du Pigeonnier octogonal de Grézieux-le-Fromental, Pigeonnier de Grézieux-le-Fromental, Grézieux-le-Fromental

Visite du Pigeonnier octogonal de Grézieux-le-Fromental Dimanche 28 juin, 10h30 Pigeonnier de Grézieux-le-Fromental Loire

Une seule visite commentée gratuite dimanche 28 à 10h30. Pas de visite libre car traversant une carrière en exploitation. 7 à 8 mn de marche à plat pour accèder au Pigeonnier. Prévoir des bottes si le temps est pluvieux ou après la pluie (argile verte).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T10:30:00+02:00 – 2026-06-28T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-28T10:30:00+02:00 – 2026-06-28T11:30:00+02:00

Pigeonnier remarquable enfin sauvé !

Seul pigeonnier octogonal connu de la Région, d’une élévation de plus de 15 mètres, présentant trois niveaux, ce patrimoine rural est le témoin d’une double activité : d’abord de l’élevage de pigeons de chair, source de revenus par cette chaire fine prisée des bonnes tables, et de la pisciculture. Ce pigeonnier était situé au bord d’un étang, asséché depuis, la « cave » du bâtiment servant de bonde et de piège à poisson. Il s’y pratiquait fort probablement l’assec, comme dans d’autres étangs du Forez ou des Dombes.

Datant au moins du début du XVIIe siècle, il est, avec plus de 750 boulins, un témoin de l’importance du domaine de Lachaux dont on retrouve trace en 1410, propriété de Antoine GAY de la Chaux (terrier LALLIER). Le domaine est également cité dans une transaction du 29 janvier 1541 ainsi que dans un édit du 19 avril 1675 évoquant la maladrerie de Grézieux, dépendant de l’ordre Saint-Lazare-de-Jérusalem. Plus récemment, le domaine de Lachaud a appartenu pendant plus d’un siècle à la famille Guichard qui a joué un rôle majeur dans la Loire.

Menaçant ruine, avec un risque majeur d’effondrement, ce pigeonnier a été sauvé grâce à l’aide conjointe de la Fondation du Patrimoine, de la Mission Stéphane Bern, de la Fondation Airbnb et des nombreux donateurs qui ont apporté un tiers des fonds pour la restauration.

La visite commentée permet de comprendre l’intérêt de ce bâtiment, véritable patrimoine de la Loire avec, notamment, ses caractéristiques architecturales particulières, ses matériaux de construction (argile verte en plus des classiques pierres, briques rouges et bois…) et sa double fonction originelle pour les pigeons et pour les poissons … La partie haute pour les pigeons comporte plus de 750 boulins (nichoirs) en terre cuite.

Pigeonnier de Grézieux-le-Fromental 7 Route de Lachaud, 42600 Grézieux-le-Fromental Grézieux-le-Fromental 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Visite commentée d’un bâtiment remarquable du patrimoine rural de la Loire, sauvé de l’effondrement et restauré. Premier lauréat du Loto du Patrimoine dans la Loire. Pigeonnier patrimoine rural

Philippe Weyne