Visite du pôle enfance et sportif des Loges Pôle enfance des Loges Évry

Visite du pôle enfance et sportif des Loges Vendredi 17 octobre, 12h00 Pôle enfance des Loges Essonne

Visites gratuites, inscription conseillée par mail à marie.lanteri@evrycourcouronnes.fr

Visite du pôle enfance et sportif du parc des Loges le vendredi 17/10 de 12h à 13h commentée par l’agence d’architecture HEMAA : un projet ambitieux, lieu d’apprentissage et d’évasion, qui s’inscrit dans une démarche environnementale exigeante et innovante.

Pôle enfance des Loges Parc des Loges 91000 Évry-Courcouronnes Évry 91000 Essonne Île-de-France [{« link »: « mailto:marie.lanteri@evrycourcouronnes.fr »}]

Visite architecturale

©Marjolaine Roland-Ville d’Evry-Courcouronnes