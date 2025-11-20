Visite du Pôle Formation UIMM ESE LYCEE POLYVALENT LOUISE MICHEL Gisors

Visite du Pôle Formation UIMM ESE Jeudi 20 novembre, 14h00 LYCEE POLYVALENT LOUISE MICHEL Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T14:00:00 – 2025-11-20T16:00:00

Fin : 2025-11-20T14:00:00 – 2025-11-20T16:00:00

Organisme de formation aux métiers de l’industrie

LYCEE POLYVALENT LOUISE MICHEL 23 rue d’Eragny gisors Gisors 27140 Eure Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.linscription.com/pro/activite-226932 »}]

Venez découvrir le Pôle Formation UIMM ESE lors de la Semaine de l’Industrie 2025