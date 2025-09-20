Visite du polyptyque de l’église Notre-Dame Église Notre-Dame Montluçon

Visite du polyptyque de l'église Notre-Dame Samedi 20 septembre

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Le polyptyque de l’église Notre-Dame de Montluçon comprend 7 panneaux en bois de chêne présentant des scènes de la vie de la Vierge Marie. Il a été peint à la fin du XVè siècle par Jean Roulx et son fils Jacquelin dits de Molusson.

Église Notre-Dame Place Notre-Dame, 03100 Montluçon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

