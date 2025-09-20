Visite du polyptyque de l’église Notre-Dame Église Notre-Dame Montluçon

Visite du polyptyque de l’église Notre-Dame Samedi 20 septembre, 15h00 Église Notre-Dame Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Inscrit à l’inventaire des monuments historiques, le polyptyque de l’église Notre-Dame, conservé dans la chapelle du même nom, est composé de sept tableaux en bois de chêne qui représentent différentes scènes de la vie religieuse au Moyen Âge.

Permanence d’accueil

Église Notre-Dame Place Notre-Dame, 03100 Montluçon, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 05 05 95 https://paroisselouisetheresedemontlucon.blogspot.com/ Église fondée au XIIe siècle et reconstruite au XVe siècle avec quelques remaniements au XVIIe siècle. Nombreuses œuvres d’art notamment le polyptyque de la « vie de la Vierge » (fin XVe siècle).

Paroisse Louise-Thérèse de Montluçon