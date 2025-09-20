Visite du pont de Cry-sur-Armançon Pont de Cry-sur-Armançon Cry

Visite du pont de Cry-sur-Armançon Pont de Cry-sur-Armançon Cry samedi 20 septembre 2025.

Visite du pont de Cry-sur-Armançon 20 et 21 septembre Pont de Cry-sur-Armançon Yonne

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Le pont de Cry-sur-Armançon, qui enjambe l’Armançon à la sortie est du village, présente douze arches en plein-cintre avec un tablier légèrement brisé et pourrait remonter au XVIe siècle. Venez le découvrir à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Il est bordé de parapets en pierre et ses ailes sont épaulées par des avant-becs et des arrière-becs triangulaires. Au niveau du tablier, des chenaux de pierre traversent les parapets. À l’entrée du pont, au-delà des piliers de la porte du village, des bancs de pierre sont adossés au revers des parapets.

Pont de Cry-sur-Armançon 89390 Cry-sur-Armançon Cry 89390 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Parking à proximité.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Studio Jean