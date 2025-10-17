VISITE DU PONT DE MONTVERT LE PATRIMOINE EN MINUSCULE Pont de Montvert Sud Mont Lozère

Visite à 2 voix du village du Pont de Montvert d’un côté un agent du Parc national des Cévennes et de l’autre une guide conférencière, entre balade patrimoniale et visite du musée, entre architecture et objets, entre Le Pont et le Lozère.

Rdv devant l’office de Tourisme du Pont de Montvert. Durée 2h.

Gratuit. Dans la limite des places disponibles.

A l’occasion des journées nationales de l’architecture venez faire la visite du Pont de Montvert sur le thème Le patrimoine en minuscule.

Une balade à deux voix, entre balade patrimoniale et visite du musée, entre architecture et objets, entre Le Pont et le Lozère.

Non, on ne parlera pas de châteaux, de palais, de grandeur et de puissance mais plutôt du Tras lou, du gué-pont, du Triadou et du Chambon. Mais aussi de l’escousson, de l’entonnoir saucisse du poinçon et du peigne à narcisse. Partons ensemble écouter ce que les bâtis et les objets bavards de l’écomusée racontent des habitudes et du quotidien des lozériens.

Le vendredi 17/10 à 17h. Rdv devant l’office de Tourisme du Pont de Montvert. Durée 2h.

Gratuit. Dans la limite des places disponibles. .

Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94

English :

A 2-voice tour of the village of Pont de Montvert, with an agent from the Cévennes National Park on one side and a guide on the other, between a heritage walk and a visit to the museum, between architecture and objects, between Le Pont and Lozère.

Rdv in front of Le Pont de Montvert Tourist Office. Duration: 2 hours.

Free admission. Subject to availability.

German :

Zweistimmiger Rundgang durch das Dorf Pont de Montvert, auf der einen Seite ein Mitarbeiter des Nationalparks Cevennen und auf der anderen Seite eine Fremdenführerin, zwischen Erbgutspaziergang und Museumsbesuch, zwischen Architektur und Objekten, zwischen Le Pont und dem Lozère.

Treffpunkt vor dem Tourismusbüro von Le Pont de Montvert. Dauer: 2 Stunden.

Kostenlos. Im Rahmen der verfügbaren Plätze.

Italiano :

Visita a due voci del villaggio di Le Pont de Montvert, con un agente del Parco Nazionale delle Cévennes da una parte e una guida dall’altra, che combina una passeggiata nel patrimonio e una visita al museo, all’architettura e agli oggetti, a Le Pont e alla Lozère.

Punto d’incontro davanti all’Ufficio del Turismo di Le Pont de Montvert. Durata: 2 ore.

Ingresso libero. Soggetto a disponibilità.

Espanol :

Recorrido a 2 voces por el pueblo de Le Pont de Montvert, con un agente del Parque Nacional de las Cevenas por un lado y un guía por el otro, combinando un paseo por el patrimonio y una visita al museo, la arquitectura y los objetos, Le Pont y la Lozère.

Punto de encuentro frente a la Oficina de Turismo de Le Pont de Montvert. Duración: 2 horas.

Entrada gratuita. Sujeto a disponibilidad.

