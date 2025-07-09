VISITE DU PONT DE MONTVERT « LE VILLAGE ET LES CAMISARDS » Pont de Montvert Sud Mont Lozère

Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Demi-journée

Début : 2025-07-09 09:30:00

fin : 2025-08-27 11:30:00

2025-07-09 2025-07-16 2025-07-23 2025-07-30 2025-08-06 2025-08-13 2025-08-20 2025-08-27 2025-09-03 2025-09-10 2025-09-17 2025-10-08 2025-10-15 2025-10-22

Visite guidée du charmant village du Pont de Montvert, en petits groupes, avec une guide locale diplômée. Venez découvrir au fil des ruelles les traces de l’histoire mouvementée du village. Réservation indispensable.

Tout paraît bien paisible au Pont de Montvert : jolies ruelles fleuries, belles maisons de pierres, montagne majestueuse, terrasses de café accueillantes… Et pourtant, le village garde la trace des tumultes du passé !

Venez découvrir comment le village s’est construit, qui étaient ses habitants, comment ils vivaient, qui était le féroce abbé du Chaila et comment il a été assassiné par les rebelles Camisards.

Public : tous public à partir de 6 ans. (les enfants avant 6 ans sont les bienvenus, sous la surveillance attentive de leurs parents).

Accessibilité fauteuil roulant : me contacter (adaptation de la visite nécessaire)

Durée : 2h

Tarifs : 12€ adultes. 8€ enfants de 6 à 17 ans

Réservation nécessaire, groupes limités. .

Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 6 37 91 66 25

English :

Guided tour of the charming village of Pont de Montvert, in small groups, with a qualified local guide. Come and discover the traces of the village’s eventful history. Booking essential.

German :

Geführte Tour durch das charmante Dorf Le Pont de Montvert in kleinen Gruppen mit einer örtlichen diplomierten Fremdenführerin. Entdecken Sie in den Gassen die Spuren der bewegten Geschichte des Dorfes. Reservierung erforderlich.

Italiano :

Visita guidata dell’affascinante villaggio di Pont de Montvert, in piccoli gruppi, con una guida locale qualificata. Scoprite le tracce della movimentata storia del villaggio passeggiando per le sue stradine. È indispensabile la prenotazione.

Espanol :

Visita guiada del encantador pueblo de Pont de Montvert, en grupos reducidos, con un guía local cualificado. Descubra las huellas de la agitada historia del pueblo mientras pasea por sus callejuelas. Imprescindible reservar.

