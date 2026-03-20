VISITE DU PONT DE MONTVERT LE VILLAGE ET LES CAMISARDS

Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-04-22 2026-04-27 2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20 2026-06-03 2026-06-10 2026-06-17 2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26 2026-09-09 2026-09-16 2026-09-30

Visite guidée du charmant village du Pont de Montvert, en petits groupes, avec une guide locale diplômée. Venez découvrir au fil des ruelles les traces de l’histoire mouvementée du village. Réservation indispensable.

Une visite guidée passionnante, à travers les jolies ruelles du Pont de Montvert, à la découverte des traces d’un passé tumultueux !

Venez découvrir comment le village s’est construit, qui étaient ses habitants, comment ils vivaient, qui était le féroce abbé du Chaila et comment il a été assassiné par les rebelles Camisards.

Public : tous public à partir de 6 ans. (les enfants avant 6 ans sont les bienvenus, sous la surveillance attentive de leurs parents).

Accessibilité fauteuil roulant : me contacter (adaptation de la visite nécessaire)

Durée : 2h

Tarifs : 12€ adultes. 8€ enfants de 6 à 17 ans

Réservation nécessaire, groupes limités. .

Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 6 37 91 66 25

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English :

Guided tour of the charming village of Pont de Montvert, in small groups, with a qualified local guide. Come and discover the traces of the village’s eventful history. Booking essential.

L’événement VISITE DU PONT DE MONTVERT LE VILLAGE ET LES CAMISARDS Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-03-18 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère