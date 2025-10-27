Visite du port de pêche spéciale Coquille St Jacques Office de Tourisme / Ecole de voile Grandcamp-Maisy

Visite du port de pêche spéciale Coquille St Jacques

Office de Tourisme / Ecole de voile 21 Quai Crampon Grandcamp-Maisy Calvados

2025-10-27 10:30:00

2025-10-29 12:00:00

2025-10-27 2025-10-29

Venez découvrir, avec Sabine, le port de pêche de Grandcamp-Maisy, ses chalutiers ainsi que tous les secrets de la coquille st Jacques, de la mer à l’assiette.

Dès l’automne, la saison de la coquille St Jacques anime les ports de pêche du Calvados.

Réservation obligatoire (nombre de places limitées). .

Office de Tourisme / Ecole de voile 21 Quai Crampon Grandcamp-Maisy 14450 Calvados Normandie +33 2 31 21 46 00 accueil@isigny-omaha-tourisme.fr

English:

From autumn onwards, the scallop season brings the fishing ports of Calvados to life.

Join Sabine to discover the fishing port of Grandcamp-Maisy, its trawlers and all the secrets of the scallop, from sea to plate.

Reservations required (number of places limited).

German:

Entdecken Sie mit Sabine den Fischereihafen von Grandcamp-Maisy, seine Trawler und alle Geheimnisse der Jakobsmuschel vom Meer bis auf den Teller.

Italiano:

Scoprite con Sabine il porto di pesca di Grandcamp-Maisy, i suoi pescherecci e tutti i segreti della capasanta, dal mare al piatto.

Espanol:

Acompañe a Sabine a descubrir el puerto pesquero de Grandcamp-Maisy, sus arrastreros y todos los secretos de la vieira, del mar al plato.

