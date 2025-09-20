Visite du port de Saint-Malo en bus Esplanade de la Bourse à Saint-Malo Saint-Malo

Visite du port de Saint-Malo en bus Esplanade de la Bourse à Saint-Malo Saint-Malo samedi 20 septembre 2025.

Visite du port de Saint-Malo en bus Samedi 20 septembre, 10h00, 14h00 Esplanade de la Bourse à Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Gratuit, Réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Découvrez l’ensemble des activités du port. Saint-Malo est un port polyvalent : Ferries, cargos de marchandises, pêche, construction/réparation navale, plaisance, maintenance nautique…

Esplanade de la Bourse à Saint-Malo Esplanade de la Bourse, 35400, Saint-Malo Saint-Malo 35400 Intra-Muros Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/2025-jep-visite-du-port-en-bus?_gl=1*19aomld*_gcl_au*MzI1MTc4OTU0LjE3NTYzMDA5NjkuMTIzNTU0ODU4OS4xNzU2MzAwOTcwLjE3NTYzMDEyMDk.*_ga*MTUwOTI0NDc1Ni4xNzU1MDAyNzk4*_ga_39H9VBFX7G*czE3NTYzMDY3NDckbzIkZzEkdDE3NTYzMDY3NzIkajM1JGwwJGgxMDkyNjQzNTE1 »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

4Vents