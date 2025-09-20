Visite du port en bus Musée maritime et portuaire Dunkerque

Visite du port en bus Musée maritime et portuaire Dunkerque samedi 20 septembre 2025.

Visite du port en bus 20 et 21 septembre Musée maritime et portuaire Nord

Pièce d’identité valide nécessaire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Partez à la découverte des activités du 3ème plus grand port français lors d’une visite guidée en bus. Accompagné d’un ancien professionnel du port, vivez un moment unique sur le territoire portuaire. Le Dunkerque Port Center vous ouvre les portes d’un lieu habituellement interdit au public.

Réservation obligatoire avant le 16 septembre par mail (contact@dunkerqueportcenter.fr) ou par téléphone (03.28.63.33.44).

Une pièce d’identité valide vous sera demandée lors de l’inscription.

Tarif : 6€ par adulte et 3€ pour les – de 18 ans.

Musée maritime et portuaire 9 Quai de la Citadelle, 59140 Dunkerque, France Dunkerque 59140 Dunkerque Nord Hauts-de-France 0328633339 https://www.museeportuaire.com contact@dunkerqueportcenter.fr 03 28 63 33 44

