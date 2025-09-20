Visite du port historique Le Port / Guipry-Messac Guipry-Messac

Visite du port historique Samedi 20 septembre, 17h00 Le Port / Guipry-Messac Ille-et-Vilaine

Le port historique, son histoire depuis sa création, La Vilaine : canalisation, histoire de la navigation, le commerce du sel, contrebande, répression…

Le Port / Guipry-Messac square de la liberté 35480 Guipry-Messac Guipry-Messac 35480 Messac Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.guipry-messac.fr/histoire/

