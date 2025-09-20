Visite du poste d’aiguillage Châteauneuf-sur-Cher
Visite du poste d’aiguillage Châteauneuf-sur-Cher samedi 20 septembre 2025.
Visite du poste d’aiguillage
Avenue de la Gare Châteauneuf-sur-Cher Cher
Le poste d’aiguillage de Châteauneuf-sur-Cher vous accueille exceptionnellement ce samedi pour vous faire découvrir la gestion ferroviaire locale de la ligne Bourges-Montluçon.
Les aiguilleurs vous expliqueront leur métier et l’importance de leur rôle dans la sécurité des circulations.
Ne manquez pas cette visite unique à 10h, 10h45, 11h30, 13h30, 14h15 ou 15h .
Avenue de la Gare Châteauneuf-sur-Cher 18190 Cher Centre-Val de Loire
English :
The Châteauneuf-sur-Cher signal box will be open to you this Saturday, to give you an insight into local railway management on the Bourges-Montluçon line.
German :
Das Stellwerk in Châteauneuf-sur-Cher empfängt Sie ausnahmsweise an diesem Samstag, um Ihnen einen Einblick in die lokale Eisenbahnverwaltung der Strecke Bourges-Montluçon zu geben.
Italiano :
Questo sabato, la stazione di segnalazione di Châteauneuf-sur-Cher organizza un evento speciale per farvi conoscere la gestione delle ferrovie locali sulla linea Bourges-Montluçon.
Espanol :
Este sábado, en el puesto de señalización de Châteauneuf-sur-Cher, se celebrará un acto especial para conocer la gestión ferroviaria local de la línea Bourges-Montluçon.
