Visite du poste d’aiguillage de la gare de Brive-la-Gaillarde Gare SNCF Brive-la-Gaillarde

Visite du poste d’aiguillage de la gare de Brive-la-Gaillarde Samedi 20 septembre, 09h00, 10h00, 11h00, 13h30, 14h30, 15h30 Gare SNCF Corrèze

Gratuit. Entrée libre.

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T10:00:00

Fin : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Pour la première fois, le poste d’aiguillage de la gare de Brive ouvre ses portes ! Découvrez les coulisses du trafic ferroviaire, guidé par les agents qui orchestrent chaque jour ce carrefour stratégique. Une immersion fascinante dans un univers technique méconnu, au cœur du patrimoine ferroviaire.

Gare SNCF 162 Av. Jean Jaurès, 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine La gare SNCF de Brive‑la‑Gaillarde, mise en service en 1860 par la Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans, constitue un exemple remarquable de l’architecture ferroviaire du XIXᵉ siècle. Son imposant bâtiment voyageurs, édifié en pierre de taille et briques, se distingue par sa façade rythmée d’arcades élégantes et surmontée d’un fronton horloger. À l’origine modeste, il a rapidement été reconstruit en maçonnerie avec une vaste verrière métallique pour accueillir l’accroissement du trafic et le dépôt de locomotives .

De nos jours, plusieurs programmes de rénovation ont modernisé cet espace pour en faire un pôle multimodal : réaménagement des parvis nord et sud, création de zones de dépose-minute, gare routière, stationnements vélos, ascenseurs, passerelle rénovée et équipements d’information accessibles à tous . La gare de Brive, au cœur du patrimoine architectural régional, incarne à la fois élégance historique et dynamisme urbain.

©SNCF Réseau