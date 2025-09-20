Visite du poste d’aiguillage de la gare de Chartres Poste 1 – Gare de Chartres Chartres

Visite du poste d’aiguillage de la gare de Chartres Samedi 20 septembre, 09h00, 09h30, 10h00, 10h30, 11h00, 11h30, 13h00, 13h30, 14h00, 14h30, 15h00, 15h30, 16h00, 16h30 Poste 1 – Gare de Chartres Eure-et-Loir

Le poste étant en hauteur, des escaliers sont à prendre pour y accéder.

Le poste d’aiguillage P1 de Chartres vous ouvre ses portes ! Venez découvrir le fonctionnement d’un poste d’aiguillage et le rôle essentiel de nos agents.

Curieux de savoir comment les trains circulent ? Plongez dans le quotidien d’un aiguilleur et comprenez pourquoi Chartres est un maillon clé du réseau ferré.

Nous vous attendons nombreux !

Poste 1 – Gare de Chartres 13 bis rue du Faubourg-Saint-Jean 28000 Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 06 03 77 39 46 A 5 minutes de la gare

Ville de Chartres