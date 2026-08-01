Visite du potager Le Relais La Comelle

Informations pratiques

La Comelle

Visite du potager

Le Relais 13 Route de Bourgogne La Comelle Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 17:00:00

fin : 2026-08-26 19:00:00

Date(s) :

2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Notre Tiers Lieu associatif Le Relais propose chaque mercredi de l’été, entre juillet et août, en fin de journée, une visite de notre potager et pépinière associative.

Légumes et fruitiers anciens. La visite est gratuite et commentée. Petite dégustation possible des légumes mûrs au fil de l’été carotte/ tomate /concombre melon/ pastèque… Possibilité de rafraîchissements sur place avec nos jus de fruits. .

Le Relais 13 Route de Bourgogne La Comelle 71990 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 65 60 67 60 lerelais@ecomail.fr

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English : Visite du potager

L’événement Visite du potager La Comelle a été mis à jour le 2026-07-20 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II