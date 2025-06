Visite du Pré Le Pré Chantepie 11 juillet 2025

Visite du Pré Le Pré Chantepie Vendredi 11 juillet, 14h00 Ille-et-Vilaine

Sur inscription

Viens découvrir le charme de notre site de production lors de notre visite guidée exclusive !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-11T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-11T15:00:00.000+02:00

1



Le Pré 3 Allée du Pré du Pont, Chantepie, France Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine