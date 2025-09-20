Visite du pressoir de Dannemoine Pressoir d’en haut Dannemoine

Visite du pressoir de Dannemoine 20 et 21 septembre Pressoir d’en haut Yonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter librement le seul pressoir préservé des cinq qui existaient dans la commune. Il date du XVIIIe siècle et n’est vraissemblablement plus utilisé depuis la fin du XIXe siècle.

Pressoir d’en haut 89700 Dannemoine Dannemoine 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté parking sur place.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Christian Horiot