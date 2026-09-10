Visite du Prieuré de Peillonnex, Prieuré, Peillonnex

Informations pratiques

Visite du Prieuré de Peillonnex Samedi 19 septembre, 14h00 Prieuré Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’église du Prieuré de Peillonnex vous ouvre ses portes !

Venez profiter d’un accès libre à cet édificé chargé d’histoire.

Projection en continu du magnifique Son et Lumières valorisant le fond de choeur baroque.

A 15 heures, une visite commentée vous dévoilera les secrets de cette église romane et baroque à la fois.

Prieuré Route du Prieuré 74250 Peillonnex Peillonnex 74250 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 36 89 18 https://paysalp.fr Le prieuré vous livrera ses passages secrets et ses bâtiments inédits

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’église du Prieuré de Peillonnex vous ouvre ses portes !

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