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AGENDA · Peillonnex

Visite du Prieuré de Peillonnex, Prieuré, Peillonnex

samedi 19 septembre 2026 · Prieuré · Peillonnex

Visite du Prieuré de Peillonnex, Prieuré, Peillonnex

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Prieuré
Adresse
Route du Prieuré 74250 Peillonnex
Ville
74250 Peillonnex
Département
Haute-Savoie

Visite du Prieuré de Peillonnex Samedi 19 septembre, 14h00 Prieuré Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’église du Prieuré de Peillonnex vous ouvre ses portes !
Venez profiter d’un accès libre à cet édificé chargé d’histoire.
Projection en continu du magnifique Son et Lumières valorisant le fond de choeur baroque.
A 15 heures, une visite commentée vous dévoilera les secrets de cette église romane et baroque à la fois.

Prieuré Route du Prieuré 74250 Peillonnex Peillonnex 74250 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 36 89 18 https://paysalp.fr Le prieuré vous livrera ses passages secrets et ses bâtiments inédits
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’église du Prieuré de Peillonnex vous ouvre ses portes !

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