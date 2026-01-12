Visite du Prieuré de Sainte-Gauburge en compagnie d’un moine singulier Écomusée du Perche Saint-Cyr-la-Rosière

Visite du Prieuré de Sainte-Gauburge en compagnie d’un moine singulier

Écomusée du Perche Prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière Orne

Début : 2026-04-24 15:00:00

fin : 2026-04-24 16:00:00

Date(s) :

2026-04-24

Frère Thibaut, moine du Prieuré de Sainte-Gauburge au Moyen Age vous fait découvrir son quotidien.

Dans le rôle de frère Thibaut un animateur de l’Écomusée.

Visite familiale (enfant à partir de 6 ans ) sur réservation. .

Écomusée du Perche Prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie +33 2 33 73 48 06 accueil@ecomuseeduperche.fr

