Visite du Prieuré du Sauvage Prieuré du Sauvage Balsac

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visites commentées — Ancien Prieuré Gramontais (Druelle-Balsac)

Partez à la découverte de l’ancien prieuré Gramontais, datant du XIIIᵉ siècle et actuellement en cours de restauration.

Au programme :

Exposition de 80 photos retraçant 30 ans de restauration du site

Exposition de 40 maquettes d’édifices religieux au 1/75ᵉ, réalisées par Pierre Douziech

Un voyage passionnant entre patrimoine restauré et patrimoine miniature.

Prieuré du Sauvage 12510 Balsac Balsac Balsac Aveyron Occitanie 05 65 69 37 95 Ancien prieuré du XIIe siècle en cours de restauration (cellier, salle-capitulaire, passage des morts, cloître, ruines de l’église et des cuisines). Route Rodez-Rignac (D995) direction Balsac D626.

