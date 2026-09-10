Visite du prieuré et de l’ancien logis seigneurial à Noyal-sur-Vilaine, L’intervalle, Noyal-sur-Vilaine

Informations pratiques

Visite du prieuré et de l’ancien logis seigneurial à Noyal-sur-Vilaine Dimanche 20 septembre, 11h00 L’intervalle Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:45:00+02:00

Cette visite vous invite à remonter le temps à travers l’architecture et les témoignages d’un patrimoine remarquable. Le prieuré et l’ancien logis seigneurial dévoilent, au fil de la découverte, l’histoire des lieux, de leurs occupants et de leur évolution au cours des siècles.

Visite commentée par l’association les Noyales.

Durée : 45 min

L’intervalle 1 rue de la Motte 35530 Noyal-sur-Vilaine Noyal-sur-Vilaine 35530 Ille-et-Vilaine Bretagne https://lintervalle.fr/ Centre culturel de Noyal-sur-Vilaine et scène de territoire en Bretagne

Cette visite vous invite à remonter le temps à travers l’architecture et les témoignages d’un patrimoine remarquable. Le prieuré et l’ancien logis seigneurial dévoilent, au fil de la découverte, des …

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