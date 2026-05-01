Genté

Visite du P’tit Musée de Loulou

12 rue de Reigniers Genté Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 14:30:00

fin : 2026-05-17 18:30:00

Date(s) :

2026-05-16 2026-05-23 2026-05-30

Loulou, aura le plaisir de vous faire découvrir son univers singulier , un ensemble de sculptures en ciment, ses pierres taillées, son musée extraterrestre…

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12 rue de Reigniers Genté 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine

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English :

Loulou, will be delighted to show you his singular world, a collection of cement sculptures, his carved stones, his extraterrestrial museum…

L’événement Visite du P’tit Musée de Loulou Genté a été mis à jour le 2026-05-11 par Destination Cognac