Visite du P’tit Musée de Loulou Genté
Visite du P’tit Musée de Loulou Genté samedi 16 mai 2026.
Genté
Visite du P’tit Musée de Loulou
12 rue de Reigniers Genté Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 14:30:00
fin : 2026-05-17 18:30:00
Date(s) :
2026-05-16 2026-05-23 2026-05-30
Loulou, aura le plaisir de vous faire découvrir son univers singulier , un ensemble de sculptures en ciment, ses pierres taillées, son musée extraterrestre…
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12 rue de Reigniers Genté 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine
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English :
Loulou, will be delighted to show you his singular world, a collection of cement sculptures, his carved stones, his extraterrestrial museum…
L’événement Visite du P’tit Musée de Loulou Genté a été mis à jour le 2026-05-11 par Destination Cognac