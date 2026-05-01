Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite du P’tit Musée de Loulou Genté

Visite du P’tit Musée de Loulou Genté samedi 16 mai 2026.

Adresse : 12 rue de Reigniers

Ville : 16130 Genté

Département : Charente

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Genté

Visite du P’tit Musée de Loulou

12 rue de Reigniers Genté Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 14:30:00
fin : 2026-05-17 18:30:00

Date(s) :
2026-05-16 2026-05-23 2026-05-30

Loulou, aura le plaisir de vous faire découvrir son univers singulier , un ensemble de sculptures en ciment, ses pierres taillées, son musée extraterrestre…
  .

12 rue de Reigniers Genté 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Loulou, will be delighted to show you his singular world, a collection of cement sculptures, his carved stones, his extraterrestrial museum…

L’événement Visite du P’tit Musée de Loulou Genté a été mis à jour le 2026-05-11 par Destination Cognac