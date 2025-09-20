Visite du « P’tit musée de Loulou » P’tit musée de Loulou Genté

Visite du « P’tit musée de Loulou » P’tit musée de Loulou Genté samedi 20 septembre 2025.

Visite du « P’tit musée de Loulou » 20 et 21 septembre P’tit musée de Loulou Charente

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite du « P’tit Musée de Loulou »

Poussez la porte du « P’tit Musée de Loulou » et laissez-vous surprendre par ce lieu insolite, fruit de la passion et de l’imagination de son créateur, André Degorças.

Deux façons de découvrir le musée :

En visite libre, pour flâner à votre rythme parmi les objets, curiosités et trésors rassemblés au fil du temps.

En visite commentée par André Degorças lui-même, qui partagera avec vous anecdotes, histoires et secrets liés à chaque pièce.

Un moment chaleureux et original, à la croisée du patrimoine personnel et de la mémoire collective

P’tit musée de Loulou 12 route des Reigniers, 16130 Genté Genté 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine Né en 1942, André Degorças, affectueusement surnommé Loulou par les habitants de Genté, est un artiste autodidacte à l’imaginaire débordant. Issu d’un milieu modeste, il commence dès les années 1960 à réaliser des sculptures en ciment armé, puis plus tard en pierre calcaire, qu’il vend pour compléter ses revenus de maçon. En 1997, il s’installe dans son habitation actuelle, où il donne libre cours à sa créativité. Sa cour devient un musée à ciel ouvert, peuplé de personnages célèbres et anonymes, de cagouilles charentaises (escargots qu’il décline sous toutes les formes avec humour), végétaux et animaux divers… Il ajoute des fresques sur les murs et des œuvres métalliques en grillage et fil de fer, perchées au sommet des façades. Le « P’tit Musée de Loulou » se répand également à l’intérieur des bâtiments où il présente ses nombreuses sculptures de célébrités, des scènes insolites et même une étonnante salle dédiée aux extra-terrestres, aménagée en 2005, avec soucoupe volante, planètes et météorites. Nous vous invitons à venir découvrir cette œuvre étonnante avec curiosité et bienveillance pour l’homme qui l’a façonnée, avec les moyens du bord et un cœur grand ouvert.

Visite du « P’tit Musée de Loulou »

© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel / Y. Ourry