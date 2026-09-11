Visite du Quai d’Orsay – expositions, rencontres et animations, Hôtel du ministre – Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, Paris

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Visite du Quai d’Orsay – expositions, rencontres et animations 19 et 20 septembre Hôtel du ministre – Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères Paris

Ouverture des inscriptions à J-15 de l’événement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Commencé en 1844, achevé en 1855 sous Napoléon III, l’hôtel du ministre des Affaires étrangères est représentatif de l’art décoratif du Second Empire mêlant des éléments inspirés de l’Antiquité, de la Renaissance et l’époque classique. Lieu de mémoire, l’hôtel est le cadre de grandes négociations internationales, comme celle du traité de Paris de 1856 qui mit un terme à la Guerre de Crimée ou le traité de Versailles de 1919 qui conclut la Première Guerre mondiale. C’est également dans ce lieu que Robert Schuman, alors ministre des Affaires étrangères, prononça le 9 mai 1950 sa fameuse déclaration fondatrice de l’unité européenne. Lieu de résidence, l’hôtel accueillit, jusqu’en 1973, des souverains et chefs d’État en visite officielle en France. Parmi ces séjours mémorables, celle des souverains britanniques en 1938 qui donna lieu à d’importants travaux avec notamment la création des salles de bains, dites du roi et de la reine.

Véritables chefs d’œuvre d’architecture intérieure, ces deux pièces que l’on peut visiter lors des Journées européennes du patrimoine sont dignes de prendre place dans une anthologie de l’art décoratif des années 1930. Lieu de travail, l’hôtel du ministre des Affaires étrangères occupe depuis le milieu du XIXe siècle les mêmes locaux. Mais les agents du ministère, au nombre de 4 000 en France, sont répartis aujourd’hui entre les bâtiments qui jouxtent l’hôtel et 4 autres sites en région parisienne et à Nantes.

Hôtel du ministre – Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 37 quai d’Orsay 75007 Paris Paris 75007 Paris 7e Arrondissement Paris Île-de-France http://www.diplomatie.gouv.fr [{« type »: « link », « value »: « http://www.diplomatie.gouv.fr »}] Commencé en 1844, achevé en 1855 sous Napoléon III, l’hôtel du ministre des Affaires étrangères est représentatif de l’art décoratif du Second Empire mêlant des éléments inspirés de l’Antiquité, de la Renaissance et l’époque classique. Lieu de mémoire, l’hôtel est le cadre de grandes négociations internationales, comme celle du traité de Paris de 1856 qui mit un terme à la Guerre de Crimée ou le traité de Versailles de 1919 qui conclut la Première Guerre mondiale. C’est également dans ce lieu que Robert Schuman, alors ministre des Affaires étrangères, prononça le 9 mai 1950 sa fameuse déclaration fondatrice de l’unité européenne. Lieu de résidence, l’hôtel accueillit, jusqu’en 1973, des souverains et chefs d’État en visite officielle en France. Parmi ces séjours mémorables, celle des souverains britanniques en 1938 qui donna lieu à d’importants travaux avec notamment la création des salles de bains, dites du roi et de la reine. Véritables chefs d’œuvre d’architecture intérieure, ces deux pièces que l’on peut visiter lors des Journées du patrimoine sont dignes de prendre place dans une anthologie de l’art décoratif des années 1930. Lieu de travail, l’hôtel du ministre des Affaires étrangères occupe depuis le milieu du XIXe siècle les mêmes locaux. Mais les agents du ministère, au nombre de 4 000 en France, sont répartis aujourd’hui entre les bâtiments qui jouxtent l’hôtel et 4 autres sites en région parisienne et à Nantes. Métro lignes 8 et 13 et RER : Invalides

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