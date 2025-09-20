Visite du Quai d’Orsay – expositions, rencontres et animations Hôtel du ministre – Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères Paris

Visite du Quai d’Orsay – expositions, rencontres et animations Hôtel du ministre – Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères Paris samedi 20 septembre 2025.

Visite du Quai d’Orsay – expositions, rencontres et animations 20 et 21 septembre Hôtel du ministre – Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères Paris

Pour réserver votre visite, choisissez un créneau horaire sur Eventbrite.

Les billets sont nominatifs. Une pièce d’identité comportant le même nom vous sera demandée.

Lien d’inscription disponible ultérieurement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

À l’occasion des 42e Journées européennes du patrimoine, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) ouvre ses portes et vous invite à venir découvrir le Quai d’Orsay.

Au programme : patrimoine architectural de la diplomatie, exposition animée « la diplomatie à l’échelle du monde, l’art de la cartographie », découverte des missions et des métiers du ministère, rencontre avec les agents, visite des salons, écoute immersive de de podcast Sources diplomatiques, présentation d’archives diplomatiques, animations musicales de la Garde républicaine…

Le MEAE se réserve le droit de refuser l’accès à certains participants, même s’ils sont préinscrits.

Les bagages, boissons et aliments ainsi que les animaux de compagnie ne sont pas autorisés.

Hôtel du ministre – Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 37 quai d’Orsay 75007 Paris Paris 75007 Paris 7e Arrondissement Paris Île-de-France http://www.diplomatie.gouv.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/journees-europeennes-du-patrimoine-2025-quai-dorsay-tickets-1665386518909?aff=oddtdtcreator »}] Commencé en 1844, achevé en 1855 sous Napoléon III, l’hôtel du ministre des Affaires étrangères est représentatif de l’art décoratif du Second Empire mêlant des éléments inspirés de l’Antiquité, de la Renaissance et l’époque classique. Lieu de mémoire, l’hôtel est le cadre de grandes négociations internationales, comme celle du traité de Paris de 1856 qui mit un terme à la Guerre de Crimée ou le traité de Versailles de 1919 qui conclut la Première Guerre mondiale. C’est également dans ce lieu que Robert Schuman, alors ministre des Affaires étrangères, prononça le 9 mai 1950 sa fameuse déclaration fondatrice de l’unité européenne. Lieu de résidence, l’hôtel accueillit, jusqu’en 1973, des souverains et chefs d’État en visite officielle en France. Parmi ces séjours mémorables, celle des souverains britanniques en 1938 qui donna lieu à d’importants travaux avec notamment la création des salles de bains, dites du roi et de la reine. Véritables chefs d’œuvre d’architecture intérieure, ces deux pièces que l’on peut visiter lors des Journées du patrimoine sont dignes de prendre place dans une anthologie de l’art décoratif des années 1930. Lieu de travail, l’hôtel du ministre des Affaires étrangères occupe depuis le milieu du XIXe siècle les mêmes locaux. Mais les agents du ministère, au nombre de 4 000 en France, sont répartis aujourd’hui entre les bâtiments qui jouxtent l’hôtel et 4 autres sites en région parisienne et à Nantes. Métro lignes 8 et 13 et RER : Invalides

À l’occasion des 42e Journées européennes du patrimoine, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) ouvre ses portes et vous invite à venir découvrir le Quai d’Orsay.

© MEAE