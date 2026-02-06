Visite du quartier autour de l’exposition Périgueux d’après nature (CP/CM2)

68 Rue Pierre Brantôme Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-09

fin : 2026-02-09

Date(s) :

2026-02-09

.

68 Rue Pierre Brantôme Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 12

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite du quartier autour de l’exposition Périgueux d’après nature (CP/CM2)

L’événement Visite du quartier autour de l’exposition Périgueux d’après nature (CP/CM2) Périgueux a été mis à jour le 2026-02-03 par OT Communal de Périgueux