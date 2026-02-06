Visite du quartier autour de l’exposition Périgueux d’après nature (CP/CM2) Périgueux
Visite du quartier autour de l’exposition Périgueux d’après nature (CP/CM2) Périgueux lundi 9 février 2026.
Visite du quartier autour de l’exposition Périgueux d’après nature (CP/CM2)
68 Rue Pierre Brantôme Périgueux Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-09
fin : 2026-02-09
Date(s) :
2026-02-09
.
68 Rue Pierre Brantôme Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 12
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite du quartier autour de l’exposition Périgueux d’après nature (CP/CM2)
L’événement Visite du quartier autour de l’exposition Périgueux d’après nature (CP/CM2) Périgueux a été mis à jour le 2026-02-03 par OT Communal de Périgueux