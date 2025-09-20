Visite du quartier de Coeuilly Centre culturel Gérard-Philipe Champigny-sur-Marne

Prévoir de bonnes chaussures et une bouteille d’eau. Nombre de participants limité à 15.

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

En 1758, l’abbé Lebeuf décrit Cœuilly comme « un hameau de Champigny situé sur le haut des vignes du côté de Villiers. Il y a sept ou huit maisons et un château. » Comment ce petit hameau bucolique s’est transformé en un typique quartier pavillonnaire de la banlieue parisienne ? C’est ce que vous invitent à découvrir les archivistes de la commune au cours d’une déambulation mêlant patrimoine et histoire urbaine.

Munis de tablettes permettant la vision de photographies, gravures et archives, complétées par les commentaires des guides, vous parcourrez une boucle de 3,5 kiliomètres.

Centre culturel Gérard-Philipe 54 boulevard du Château 94500 Champigny-sur-Marne Champigny-sur-Marne 94500 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://exploreparis.com/fr/ »}] Bus 208A, arrêt rond-point du Château depuis la gare RER A de Champigny

Circuit au cœur du quartier de Coeuilly

Archives communales de Champigny-sur-Marne/Palette.fr