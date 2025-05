Visite du quartier de Pontaillac – Rendez-vous devant le Musée Royan, 7 juin 2025 14:30, Royan.

Charente-Maritime

Visite du quartier de Pontaillac Rendez-vous devant le Musée 31 av de Paris Royan Charente-Maritime

2025-06-07 14:30:00

2025-06-07

Créé par l’entrepreneur bordelais Jean Lacaze, à partir de 1855, Pontaillac est le premier quartier balnéaire de Royan.

Rendez-vous devant le Musée 31 av de Paris

Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English :

Created by Bordeaux entrepreneur Jean Lacaze in 1855, Pontaillac was Royan?s first seaside district.

German :

Pontaillac wurde ab 1855 von dem Unternehmer Jean Lacaze aus Bordeaux gegründet und ist das erste Strandviertel von Royan.

Italiano :

Creata dall’imprenditore bordolese Jean Lacaze nel 1855, Pontaillac è stata la prima stazione balneare di Royan.

Espanol :

Creada por el empresario bordelés Jean Lacaze en 1855, Pontaillac fue la primera estación balnearia de Royan.

