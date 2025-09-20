Visite du quartier des Quatre Routes, La Courneuve Maison des jeunes Guy Môquet – Quartier des Quatre Routes, La Courneuve La Courneuve

Visite du quartier des Quatre Routes, La Courneuve Samedi 20 septembre, 10h30, 14h30 Maison des jeunes Guy Môquet – Quartier des Quatre Routes, La Courneuve Seine-Saint-Denis

Le quartier des Quatre Routes est longtemps resté un lieu de passage, de la route gallo-romaine jusqu’à la fin XIXe siècle, peu d’habitations poussent près de ce quartier. L’année 1886 marque un tournant dans l’histoire de ce quartier avec la première usine qui s’y installe, l’usine Rigal spécialisée dans le pigment « noir de fumée », le quartier commence alors une série de nombreuses mutations.

Cette visite guidée vous invite à découvrir l’histoire du quartier, son évolution permanente et continue et sa spécificité multiculturel de l’apport des immigrés italiens à celui des tamouls.

Circuit commenté du quartier des Quatre Routes

Archives de La Courneuve