visite du quartier Printania avenue de verdun salle printania La Flèche

visite du quartier Printania Samedi 20 septembre, 14h30 avenue de verdun salle printania Sarthe

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Venez découvrir l’histoire du développement de ce quartier de La Flèche. Que pouvait-on y trouver comme bâtiments ? Quelles sont les caractéristiques des maisons de la rue Costes et Bellonte, … Un parours riche en témoignages sur le passé industriel et la vie ouvriére flèchoise du début du vingtiéme siècle.

Le Cercle Généalogique Fléchois vous propose de partir sur les traces des vélodromes fléchois et découvrez l’incroyable parcours du grand sportif Achille Germain à travers ses exploits.

*Diffusion d’un film les anciens abattoirs

Salle Printania

Samedi de 10h à 12h et 14h à 17h

