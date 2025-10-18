Visite du quartier Saint Georges École du Parc Cambrai

Visite du quartier Saint Georges Samedi 18 octobre, 14h30 École du Parc Nord

LE QUARTIER SAINT GEORGES

Samedi 18 octobre à 14h30

→ RDV devant l’école du parc, rue des Soupirs

Le temps d’une visite, venez découvrir l’histoire du quartier Saint Georges et découvrir l’exposition sur l’histoire de l’école du parc L’école du Parc est l’un des plus anciens établissements scolaires de Cambrai. Édifiée sur l’emplacement d’une ancienne église paroissiale, elle a connu de multiples vies : d’abord asile au milieu du 19e siècle, puis école primaire de filles, elle a traversé durement les épreuves des deux conflits mondiaux.

Exposition réalisée par le service des Archives municipales.

Durée 1h30

Réservation indispensable au 03 27 78 36 15

École du Parc 2 Rue des Soupirs 59400 Cambrai Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France

© Le Labo – Fonds Giraud