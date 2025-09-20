Visite du quartier Saint-Simon et du Cours Bacalan de Blaye pour les Journées Européennes du patrimoine Blaye
Rue Neuve Blaye Gironde
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
2025-09-20
Pour les Journées Européennes du Patrimoine, La Société des Amis du Vieux Blaye organise une visite guidée de la ville de Blaye, et plus précisément du quartier Saint-Simon et du cours Bacalan afin de comprendre les transformations de la ville aux 18e et 19e siècles ! Une plongée dans l’Histoire de la ville et des personnages historiques célèbres qui l’on côtoyé.
Réservation obligatoire, à partir du 8 septembre auprès de l’office de tourisme de Blaye au 05.57.42.12.09 .
Rue Neuve Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 12 09
