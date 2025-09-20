Visite du quartier Saint-Simon et du Cours Bacalan de Blaye pour les Journées Européennes du patrimoine Blaye

Rue Neuve Blaye Gironde

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, La Société des Amis du Vieux Blaye organise une visite guidée de la ville de Blaye, et plus précisément du quartier Saint-Simon et du cours Bacalan afin de comprendre les transformations de la ville aux 18e et 19e siècles ! Une plongée dans l’Histoire de la ville et des personnages historiques célèbres qui l’on côtoyé.

Réservation obligatoire, à partir du 8 septembre auprès de l’office de tourisme de Blaye au 05.57.42.12.09 .

Rue Neuve Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 12 09

