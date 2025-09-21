Visite du quartier Villas Castor Quartier Villas castor Mérignac

Visite du quartier Villas Castor Dimanche 21 septembre, 10h00 Quartier Villas castor Gironde

Rendez-vous : 10-11 avenue du Docteur Fernand Grosse – Mérignac. Réservation recommandée. Gratuit.

L’histoire de la Cité des Castors est une histoire remarquable : celle de la réalisation d’une utopie.

Le décor est celui des années 1950, de l’après-guerre, marqué par une crise du logement qui condamne les classes populaires à vivre dans des habitats insalubres et sans commodités, où plusieurs générations s’entassent souvent dans des logements trop exigus.

Les acteurs de cette histoire sont de jeunes couples, ouvriers ou employés. Désireux d’une vie meilleure, ils vont, ensemble, coopérer à la construction de quatre-vingts maisons pavillonnaires confortables.

C’est en parcourant les rues du quartier que cette aventure collective vous sera racontée.

Quartier Villas castor 10-11 avenue du Docteur Fernand Grosse, 33700 Mérignac

© Villa Castors