Visite du réseau hydraulique du domaine royal de Meudon en forêt de Meudon Carrefour de l’Observatoire Meudon

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Visite du réseau hydraulique du domaine royal de Meudon en forêt de Meudon

Carrefour de l'Observatoire Route Forestière Royale 92360 Meudon Meudon 92190 Bellevue Hauts-de-Seine Île-de-France

Réseau hydraulique construit entre 1680 et 1682 pour alimenter les bassins et jets d'eau du château du marquis de Louvois. Accès à la forêt de Meudon par la rue Marcelin Berthelot, puis par la route Royale. Carefour de l'Observatoire situé entre stade Marcel Bec et Standard Athletic Club (club anglais).

Visite commentée du réseau hydraulique du domaine royal de Meudon

