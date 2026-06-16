Visite du Rucher de Claron Rucher de Claron Bougue mardi 7 juillet 2026.

Bougue

Visite du Rucher de Claron

Rucher de Claron 1153, route de Laglorieuse Bougue Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 10:00:00

fin : 2026-08-04 11:45:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Le rucher de Claron vous donne rendez-vous autour d’un accueil café et d’une dégustation, vous en découvrirez davantage sur le quotidien d’un apiculteur.

Visite à partir de 8 participants. Si la visite du mardi est complète, une seconde visite est prévue le mercredi.

Les réservations sont obligatoires par téléphone au +33 (0)6 78 22 42 05

Les dates ne sont plus accessibles à partir de 17:00 la veille de chaque visite. Pour toute demande de dernière minute, veuillez contacter par téléphone le Rucher de Claron.

Durée de la visite 01h45 et rendez-vous directement à 09h45 au rucher de Claron. .

Rucher de Claron 1153, route de Laglorieuse Bougue 40090 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 22 42 05 contact@rucherdeclaron.fr

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English : Visite du Rucher de Claron

L’événement Visite du Rucher de Claron Bougue a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Mont-de-Marsan