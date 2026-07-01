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AGENDA · Bougue

Visite du Rucher de Claron Bougue

mardi 21 juillet 2026 · Bougue

Visite du Rucher de Claron Bougue

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
1153 Route de Laglorieuse
Ville
40090 Bougue
Département
Landes
Tarif
Gratuit

Bougue

Visite du Rucher de Claron

1153 Route de Laglorieuse Bougue Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:00:00
fin : 2026-08-04 11:45:00

Date(s) :
2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-18 2026-08-25

Le rucher de Claron vous donne rendez-vous autour d’un accueil café et d’une dégustation, vous en découvrirez davantage sur le quotidien d’un apiculteur.

Visite à partir de 8 participants. Si la visite du mardi est complète, une seconde visite est prévue le mercredi.
Les réservations sont obligatoires par téléphone au +33 (0)6 78 22 42 05

Les dates ne sont plus accessibles à partir de 17:00 la veille de chaque visite. Pour toute demande de dernière minute, veuillez contacter par téléphone le Rucher de Claron.

Durée de la visite 01h45 et rendez-vous directement à 09h45 au rucher de Claron.   .

1153 Route de Laglorieuse Bougue 40090 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 22 42 05 

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English : Visite du Rucher de Claron

L’événement Visite du Rucher de Claron Bougue a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Mont-de-Marsan