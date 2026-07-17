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Visite du rucher + dégustation de nos produits, APIWILLY, Marais-Vernier

samedi 3 octobre 2026 · APIWILLY · Marais-Vernier

Visite du rucher + dégustation de nos produits, APIWILLY, Marais-Vernier

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
APIWILLY
Adresse
10 Ter le bout d'aval 27680 Marais Vernier
Ville
27680 Marais-Vernier
Département
Eure
Tarif
sur inscription, 5€ par personne

Visite du rucher + dégustation de nos produits Samedi 3 octobre, 10h00 APIWILLY Eure

sur inscription, 5€ par personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00

Rendez-vous samedi 3 octobre chez Apiwilly pour visiter notre rucher et découvrir nos produits !
Merci de vous couvrir des pieds jusqu’aux hanches (baskets ou bottes / chaussettes hautes et épaisses / pantalon épais). Nous vous fournirons la combinaison du type « pull ».
À bientôt !

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Des ruches, des abeilles, du miel

Visite du rucher + dégustation de nos produits