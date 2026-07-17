Visite du rucher + dégustation de nos produits, APIWILLY, Marais-Vernier

Informations pratiques

Visite du rucher + dégustation de nos produits Samedi 3 octobre, 10h00 APIWILLY Eure

sur inscription, 5€ par personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00

Rendez-vous samedi 3 octobre chez Apiwilly pour visiter notre rucher et découvrir nos produits !

Merci de vous couvrir des pieds jusqu’aux hanches (baskets ou bottes / chaussettes hautes et épaisses / pantalon épais). Nous vous fournirons la combinaison du type « pull ».

À bientôt !

APIWILLY 10 Ter le bout d’aval 27680 Marais Vernier Marais-Vernier 27680 Eure Normandie [{« type »: « link », « value »: « http://www.apiwilly.com »}, {« type »: « email », « value »: « apiwilly276@gmail.com »}]

Des ruches, des abeilles, du miel

Visite du rucher + dégustation de nos produits