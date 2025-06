Visite du Rucher des Lacs – Office de tourisme de la Communauté de Communes de Freyming-Merlebach Hombourg-Haut 28 juin 2025 14:00

L’Office de tourisme Connexion Freyming-Merlebach vous invite à découvrir son partenaire Les Rucher du Lac de Rémering-Les-Puttelange, où Daniel, apiculteur passionné vous révèlera tous les secrets d’une ruche et de ses abeilles (avec habits de protection) de l’extraction à la production et la mise en pots. Vous pourrez déguster, acheter leur miel sur place. Réservez vite vos places car le nombre de personne est limité ! Inscription gratuite auprès de l’Office de tourisme. Attention cette animation ne se fera pas par temps de pluie.Adultes

The Tourist Office Connexion Freyming-Merlebach invites you to discover its partner Les Rucher du Lac de Rémering-Les-Puttelange, where Daniel, a passionate beekeeper, will reveal all the secrets of a hive and its bees (with protective clothing) from extraction to production and bottling. You’ll be able to taste and buy their honey on site. Reserve your places early, as the number of participants is limited! Free registration at the Tourist Office. Please note that this event will not be held in rainy weather.

Das Tourismusbüro Connexion Freyming-Merlebach lädt Sie ein, seinen Partner Les Rucher du Lac in Rémering-Les-Puttelange zu entdecken, wo Daniel, ein passionierter Imker, Ihnen alle Geheimnisse eines Bienenstocks und seiner Bienen (mit Schutzkleidung) von der Extraktion bis zur Produktion und dem Abfüllen in Gläser verrät. Sie können ihren Honig probieren und vor Ort kaufen. Reservieren Sie schnell Ihre Plätze, denn die Anzahl der Personen ist begrenzt! Kostenlose Anmeldung beim Fremdenverkehrsamt. Achtung: Diese Veranstaltung findet nicht bei Regen statt.

L’Ufficio del Turismo Connexion Freyming-Merlebach vi invita a scoprire il suo partner Les Rucher du Lac de Rémering-Les-Puttelange, dove Daniel, appassionato apicoltore, vi svelerà tutti i segreti di un alveare e delle sue api (con abbigliamento protettivo), dall’estrazione alla produzione e all’imbottigliamento. Sarà possibile assaggiare e acquistare il loro miele sul posto. Prenotate i vostri posti in fretta, perché il numero di partecipanti è limitato! Iscrizione gratuita presso l’Ufficio del Turismo. Si prega di notare che questa attività non si svolgerà in caso di pioggia.

La Oficina de Turismo Connexion Freyming-Merlebach le invita a descubrir a su socio Les Rucher du Lac de Rémering-Les-Puttelange, donde Daniel, un apicultor apasionado, le desvelará todos los secretos de una colmena y sus abejas (con ropa protectora), desde la extracción hasta la producción y el embotellado. Podrá degustar y comprar su miel in situ. Reserve sus plazas rápidamente, ¡ya que el número de participantes es limitado! Inscripción gratuita en la Oficina de Turismo. Tenga en cuenta que esta actividad no se llevará a cabo cuando llueva.

