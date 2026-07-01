Visite du rucher pédagogique Parking du Space Club Pléneuf-Val-André
vendredi 24 juillet 2026 · Parking du Space Club · Pléneuf-Val-André
Informations pratiques
Pléneuf-Val-André
Visite du rucher pédagogique
Parking du Space Club 38 Rue de la Cour Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 15:00:00
fin : 2026-07-24 16:00:00
Date(s) :
2026-07-24
L’association “PVAbeilles” propose des visites éducatives du rucher pédagogique, nouvellement implanté sur la commune, pour toute la famille avec les apiculteurs locaux pour découvrir la vie des abeilles, leur rôle dans la nature, la ruche et l’apiculture.
Trois apiculteurs locaux seront présents pour partager leurs connaissances sur la vie des abeilles aux adultes et aux enfants à partir de 7 ans (enfants obligatoirement accompagnés). Deux groupes de 10 personnes maximum par visite.
12 personnes maximum.
Sur inscription auprès de l’Office de Tourisme de Pléneuf-Val-André, payant. Le lieu de rendez-vous est donné à l’inscription. .
Parking du Space Club 38 Rue de la Cour Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 05 06
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visite du rucher pédagogique Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-07-10 par Pléneuf-Val-André Tourisme
À voir aussi à Pléneuf-Val-André (Côtes-d'Armor)
- Visite guidée La découverte de la fromagerie du Vaumadeuc Le Vaumadeuc Pléneuf-Val-André 15 juillet 2026
- Balade historique Pléneuf la tête en l’air Place de Nantois Pléneuf-Val-André 15 juillet 2026
- Balade Historique Pléneuf, la tête en l’air Place de Nantois Pléneuf-Val-André 15 juillet 2026
- Visite guidée Promenons-nous dans les champs du sarrasin au fromage Le Vaumadeuc Pléneuf-Val-André 15 juillet 2026
- Film Les caprices de l’Enfant Roi Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André 15 juillet 2026