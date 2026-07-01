Visite du rucher pédagogique Parking du Space Club Pléneuf-Val-André

Informations pratiques

Pléneuf-Val-André

Visite du rucher pédagogique

Parking du Space Club 38 Rue de la Cour Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 15:00:00

fin : 2026-07-31 16:00:00

Date(s) :

2026-07-31

L’association “PVAbeilles” propose des visites éducatives du rucher pédagogique, nouvellement implanté sur la commune, pour toute la famille avec les apiculteurs locaux pour découvrir la vie des abeilles, leur rôle dans la nature, la ruche et l’apiculture.

Trois apiculteurs locaux seront présents pour partager leurs connaissances sur la vie des abeilles aux adultes et aux enfants à partir de 7 ans (enfants obligatoirement accompagnés). Deux groupes de 10 personnes maximum par visite.

12 personnes maximum.

Sur inscription auprès de l’Office de Tourisme de Pléneuf-Val-André, payant. Le lieu de rendez-vous est donné à l’inscription. .

Parking du Space Club 38 Rue de la Cour Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 05 06

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English :

L’événement Visite du rucher pédagogique Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-07-10 par Pléneuf-Val-André Tourisme